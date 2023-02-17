Социальные сети сейчас! Как противодействовать пропаганде и удалению контента

За весь период полномасштабного вторжения россиян украинцы неоднократно сталкивались с проблемой блокирования публикаций в соцсетях. Большинство постов о геноциде украинцев в Буче, о ракетных ударах по Краматорску, Виннице — все это маркировали как чувствительный контент и язык вражды.

Кроме этого, очень помогают в блокировании проукраинских публикаций армия российских ботов. Они уже научились обходить алгоритмы соцсетей, и инструмент борьбы с этим появился. Его предложили в Центре противодействия дезинформации.

Жуткие кадры из Бучи остались в памяти всего мира. Фото тел невинно замученных гражданских были на первых страницах самых известных СМИ. Но вот о соцсетях этого сказать нельзя. Там образовался информационный вакуум, потому что тот же Фейсбук до сих пор удаляет публикации с подробностями и доказательствами зверств россиян в Украине.

— Фейсбук себя считает виртуальным государством. Поэтому они удаляют посты, цензурируют, потому что для них корпоративные интересы важнее интересов любого государства и намного выше, чем интересы пользователей, — добавил Сергей Дидковский, эксперт по соцсетям.

Компания выстроила определенные алгоритмы, согласно которым и решает, блокировать контент или нет. Преимущественно это слова маркеры.

Например, синонимы к слову “россияне”, и все возможные эпитеты, подчеркивающие их вину. Однако если проукраинско настроенные пользователи всегда получают бан за подобное, то пропаганда Кремля научилась обходить эти правила.

— Не всегда сам Фейсбук может распознать, является ли аккаунт фейковым, потому что они узнают алгоритмы и обходят их, чтобы не было найдено того, кто управляет ботами. Эту проблему постоянно пытаются решить, но злодеи часто идут на шаг вперед, — поделился Егор Аушев, эксперт по кибербезопасности.

Одним из вариантов решения проблемы является изменение алгоритмов. Чтобы украинцы могли рассказывать правду о войне, а русские боты не имели влияния на этот контент.

Но Meta с этим не спешит, ведь не хочет терять российский рынок. Эксперты уверены, что помочь может глобализация проблемы и угроза реальной ответственности для корпорации-гиганта.

— Если вы можете до сотен миллионов людей донести какую-то ложную информацию, фейк – это может привести к действиям в реальном пространстве офлайн. На них большая ответственность, – добавляет Сергей Дидковский.

Нашли как глобализировать проблему для мира в центре противодействия дезинформации при СНБО. С европейскими партнерами они будут собирать доказательства неправомерной блокировки аккаунтов и постов в соцсетях.

А потом все это предоставят для рассмотрения Европейскому совету. И тогда Марку Цукербергу придется среагировать.

В центр уже поступило более сотни заявок. Но для реального влияния на ситуацию нужно гораздо больше. Поэтому если вы тоже столкнулись с подобной несправедливостью — заполняйте официальную анкету.

Найти ее можно, перейдя по QR-коду, который вы можете увидеть в видео. Подробно опишите свою проблему, тогда ваша история станет еще одним доказательством Европейского сообщества.

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