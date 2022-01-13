Сегодня совет ОБСЕ собирается в Вене, чтобы обсудить ультиматумы России

Сегодня, 13 января, в Вене запланировано заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Участие в заседании примет и Украина. Об этом говорится в сюжете Фактов ICTV.

Это третий раунд переговоров Запада и России по поводу ее ультиматума о нерасширении НАТО.

Напомним, что в понедельник, 10 января, прошли двусторонние переговоры США – Россия, а 12 января российскую делегацию принимали представители НАТО. Ее результаты Генсек Альянса Йенс Столтенберг доложил министрам обороны стран Евросоюза на встрече во Франции.

Столтенберг отметил, что разговор был непростым, однако НАТО готово продолжать диалог.

В НАТО хотят объяснить России, что она не имеет права требовать неприятия в Альянс новых членов, а новая агрессия против Украины будет иметь жесткие последствия для Москвы.

Также Кремль должен отвести свои войска от украинской границы. Россия уверяет, что имеет право на перемещение своих войск на своей же территории, и эти маневры не несут никакой угрозы Украине.

А еще Москва непреклонна в своей позиции, что ни на какие компромиссы не пойдет.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия требует от США и НАТО гарантий, которые противоречат принципам европейской архитектуры безопасности.

По его словам, амбиции российских властей — бросить вызов политическому порядку Европы.

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