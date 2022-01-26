Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Политика

Сегодня в Париже состоится встреча советников Нормандского формата

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Сегодня, 26 января, в Париже встретятся советники лидеров Нормандского формата.

Немецкая пресса сообщила — будут обсуждать дату, когда Украина проведет переговоры с боевиками по особому статусу Донбасса. Об этом говорится в сюжете Фактов ICTV.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который будет представлять Украину в Париже, заявил, что никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет.

Украина будет говорить о прекращении огня на Донбассе, открытии пропускных пунктов и организации будущих встреч в нормандском формате, говорится в сюжете.

По словам помощника президента Франции, Эммануэль Макрон считает, что в сложившейся ситуации есть место для дипломатии, как путь к деэскалации. Кроме того, Макрон поговорит с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что никаких предпосылок для проведения встречи в Нормандском формате не было. По его словам, информация о том, что Украина вроде бы была вынуждена отозвать законопроект Об основах государственной политики переходного периода перед встречей, неправдива.

Проект закона Об основах государственной политики переходного периода вице-премьер-министр Украины Алексей Резников отправлял Венецианской комиссии летом.

В октябре Венецианская комиссия рекомендовала Украине изменить законопроект о переходном периоде для Крыма и Донбасса и приобщить к работе над ним жителей временно оккупированных территорий.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Никаких предпосылок для проведения встречи в Нормандском формате не было – Ермак
Никаких предпосылок для проведения встречи в Нормандском формате не было – Ермак
Встреча советников лидеров Нормандской четверки запланирована на 26 января
Встреча советников лидеров Нормандской четверки запланирована на 26 января
Для Украины – оружие, для РФ – санкции: результаты переговоров с Блинкеном и Бербок
Для Украины – оружие, для РФ – санкции: результаты переговоров с Блинкеном и Бербок
Готовы присоединиться, если это нужно – Блинкен о Нормандском формате
Готовы присоединиться, если это нужно – Блинкен о Нормандском формате
Разрабатывают санкции: Запад поддерживает Украину и готов на ответ в случае нападения РФ
Разрабатывают санкции: Запад поддерживает Украину и готов на ответ в случае нападения РФ
Последствия для РФ и перезапуск нормандского формата: итоги первого визита Бербок в Украину
Последствия для РФ и перезапуск нормандского формата: итоги первого визита Бербок в Украину
Главы МИД Франции и Германии вместе посетят линию разграничения на Донбассе
Главы МИД Франции и Германии вместе посетят линию разграничения на Донбассе
Шольц анонсировал встречу нормандской четверки
Шольц анонсировал встречу нормандской четверки
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка