Сегодня в Париже состоится встреча советников Нормандского формата

Сегодня, 26 января, в Париже встретятся советники лидеров Нормандского формата.

Немецкая пресса сообщила — будут обсуждать дату, когда Украина проведет переговоры с боевиками по особому статусу Донбасса. Об этом говорится в сюжете Фактов ICTV.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который будет представлять Украину в Париже, заявил, что никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет.

Украина будет говорить о прекращении огня на Донбассе, открытии пропускных пунктов и организации будущих встреч в нормандском формате, говорится в сюжете.

По словам помощника президента Франции, Эммануэль Макрон считает, что в сложившейся ситуации есть место для дипломатии, как путь к деэскалации. Кроме того, Макрон поговорит с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что никаких предпосылок для проведения встречи в Нормандском формате не было. По его словам, информация о том, что Украина вроде бы была вынуждена отозвать законопроект Об основах государственной политики переходного периода перед встречей, неправдива.

Проект закона Об основах государственной политики переходного периода вице-премьер-министр Украины Алексей Резников отправлял Венецианской комиссии летом.

В октябре Венецианская комиссия рекомендовала Украине изменить законопроект о переходном периоде для Крыма и Донбасса и приобщить к работе над ним жителей временно оккупированных территорий.

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