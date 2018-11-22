Солдат играет, пес – поет: как бойцы отвлекаются от обстрелов на передовой

По ту сторону фронта ежедневно люди в гражданском обустраивают окопы оккупантам. По данным нашей разведки россияне таким образом воспитывают мирное население, которое просто по неосторожности могло нарушить комендантский час, действующий в так называемых «народных республиках».

Интенсивность обстрелов вблизи Троицкого уменьшилась, как и на всей передовой. В основном с наступлением сумерек боевики могут открыть огонь из стрелкового оружия, а также крупнокалиберных пулеметов. И даже из БМП.

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Впрочем, несмотря на напряженную ситуацию, наши бойцы находят время и для веселья. Главная музыкальная знаменитость одного из подразделений – пес по имени Патрон. Один из бойцов подобрал его еще щенком под Волновахой четыре года назад.

С тех пор дуэт не разлучен: солдат играет на корнете, а пес подпевает. Любимая композиция – Реве та стогне.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на Донбасс вторгся очередной российский “гумконвой”.

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