Солдаты РФ блокируют выезд из Мелитополя на подконтрольную Украине территорию – мэр Федоров

Из временно оккупированного Мелитополя уже уехало более 70 тыс. мирных жителей. Городской глава украинского Мелитополя Иван Федоров рассказал, что сейчас происходит в городе.

– У нас есть четкая информация и проверенные источники. Уже уехала половина жителей города Мелитополя. Уехало более 70 тыс. жителей нашего города. Хотя регулярно в мирное время численность составляет около 150 тыс. населения, — отметил мэр Мелитополя.

Российские солдаты блокируют выезд для мирных жителей из Мелитополя на подконтрольную территорию Украины. Вражеские солдаты полностью заблокировали блокпост на линии боевых действий, сообщил Иван Федоров.

– К сожалению, сегодня нет возможности уехать. Если раньше мы говорили, что нет организованных колонн, то сегодня совсем нет возможности уехать из Мелитополя, потому что уже третий день рашисты полностью заблокировали блокпост на линии боевых действий. Уже больше 1 тыс. частных автомобилей стоят в Васильевке. Это автомобили из Мелитополя и Энергодара, которые пытаются выехать в Запорожье, но рашисты полностью заблокировали возможность выехать на подконтрольную Украине территорию.

Оккупанты используют мирных жителей как живой щит, чтобы украинские защитники не могли вести огонь по позициям российских войск. Мэр Мелитополя подчеркнул, что это уже типичная схема действий Российской Федерации против гражданского населения.

– Они используют этих людей как живой щит, чтобы украинские военные не попали по позициям рашистов. Они прикрываются гражданскими людьми. Это уже их почерк на протяжении многих дней. Также опасно ехать в Крым, потому что уже были не единичные случаи, когда рашисты захватывают наших людей. По надуманным причинам их осуждают. Есть примеры, когда семьи не могут выехать через границу Российской Федерации с Грузией или Литвой, потому что их задерживают и осуждают по надуманным причинам, — рассказал мэр Мелитополя.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.