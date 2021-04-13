Седьмая годовщина АТО: как освобождали Славянск и почему война продолжается

Сегодня, 13 апреля, годовщина начала Антитеррористической операции на Востоке Украины.

После аннексии Крыма весной 2014 года пророссийские диверсионные группы начали активно действовать в юго-восточных регионах.

К счастью, во многих регионах удалось избежать создания незаконных республик. А вот чтобы освободить украинский Донбасс, пришлось начать АТО, которая длится уже седьмой год.

Важным поводом для начала АТО стал захват города Славянск 12 апреля 2014 года.

— Совет нацбезопасности и обороны принял решение начать антитеррористическую операцию с привлечением вооруженных сил Украины. Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе, — заявлял тогда Александр Турчинов.

Первыми защищать Восток Украины отправились нацгвардейцы, спецназовцы и добровольцы.

Осада Славянская длилась почти два месяца. Попасть в захваченный город было почти нереально, а местные жители с пророссийскими взглядами своими силами блокировали колонны украинской техники.

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В начале лета 2014 года Украина постепенно вернула часть захваченных территорий: сначала был Мариуполь, после этого — Славянск и Краматорск.

В то же вермя боевики заняли Донецк, Макеевку, Горловку и Луганск.

Регулярные войска РФ вторглись на территорию Украины в августе 2014 года. Антитеррористическая операция, которую политики обещали завершить за несколько часов, растянулась на годы.

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