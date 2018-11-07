Сотни людей со всей страны. В Херсоне простились с Екатериной Гандзюк
Сегодня в Херсоне похоронили волонтерку и активистку Екатерину Гандзюк, которая заплатила своей жизнью за борьбу с произволом, злоупотреблениями и коррупцией. Смерть молодой женщины всколыхнула страну не менее Врадиевки или преследования с избиениями других активистов.
На многочисленных митингах и сегодня на прощальной церемонии – у всех на устах и в мыслях одно – сомнения относительно эффективных поисков и наказания убийц и заказчиков.
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На любой работе она бескомпромиссно боролась за правду и не боялась критиковать любого, кто мешал строить новую Украину. Ее друзья указывают главные темы, по которым Екатерина нажила себе явных врагов – противодействие пророссийским движениям в Херсоне, и война против коррупции в местной полиции.
Ранее Факты ICTV писали о деталях следствия и передаче дела в СБУ.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!