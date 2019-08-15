Сотни машин и более полусотни компаний: выставка аграрной техники под Киевом

Украина в топе экспортеров зерновых, рекордсмен по производству подсолнечника и кукурузы. Кроме хороших семян, качественных удобрений, фермеры и крупные агрокомпании начали использовать и передовую технику. Ее лучшие образцы выставили под Киевом.

Бороны, сеялки, культиваторы и оросительные системы – все проверяют агроэксперты. Например, выставленный на показ американский культиватор для того чтобы разрыхлить землю, может охватить до 18 метров.

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А украинская борона может выехать в поле раньше от многих, когда земля еще совсем мокрая.

Современная техника рассчитана и на глобальные изменения климата. Недостаток влаги из года в год сказывается, поэтому машины должны беречь каждую каплю.

Но всю прицепную технику таскают неукраинские тракторы, с большими машинами у нас дефицит. Много лет производство не поддерживали, но иностранцы говорят, что это закономерно.

Зато Украина сделала несколько шагов вперед в производстве высокоточной техники. Замерять поле, найти огрехи при посевов или подпитки с беспилотниками проще, агросектор передовик по использованию БПЛА. А свои украинские беспилотники еще и вдвое дешевле от американских, а работают не хуже.

Развитие рынка агротехники в Украине сейчас фактически переживает пик и житница Европы наконец с передовой мировой и своей техникой.

Напомним, Всемирный банк предоставил $200 млн на поддержку фермеров в Украине.

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