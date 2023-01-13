Сотни убитых и раненых за сутки: войска РФ несут колоссальные потери под Бахмутом

В районе города Бахмут Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Российские оккупационные войска несут там колоссальные потери.

Об этом спикер Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый сообщил ведущему общенационального телемарафона на ICTV Вадиму Карпьяку.

Он отметил, что российские оккупационные войска не снизили давление на Бахмут, несмотря на то, что перебросили большую часть сил на Соледар.

– К сожалению, нельзя такого сказать. 212 обстрелов было всего за сутки на Бахмутском направлении, 31 боевое столкновение, — заявил Череватый.

Спикер уточнил, что на Бахмутском направлении враг за сутки потерял более 180 бойцов убитыми и 137 ранеными, согласно предварительным подсчетам.

– Он несет колоссальные потери, несоизмеримые ни с одной стратегией или тактикой XXI века. И он так и не смог нигде системно прорвать нашу оборону, чтобы где-то вклиниться нам в тылы и пытаться проводить большую наступательную операцию, — подчеркнул Череватый.

Он добавил, что в районе Бахмута продолжаются бои и огневое давление оккупантов. Помимо Бахмута, войска РФ пытаются атаковать в районе таких населенных пунктов, как Спирное, Красная Гора, Клещиевка. В то же время украинские воины держат оборону.

Череватый также прокомментировал информацию, что россияне используют тактику обмана, переодеваясь в форму ВСУ и пытаясь штурмовать в украинской форме позиции украинских войск.

– Эта их тактика уже не впервые применялась на разных направлениях. Однако украинцы очень подготовлены с многих сторон, в том числе в противодиверсионной работе. И там у нас есть очень хорошие специалисты по таким “переодевателям”, по таким их “новогодним вертепам”, которые их очень быстро отправляют в ад. Поэтому эта тактика (россиян, — Ред.) не массовая и существенного вреда ведению наших оборонительных действий не наносит, — объяснил Череватый.

Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что враг не оставляет попыток окружить Бахмут. Для этого российское командование использует отряды вагнеровцев и регулярных войск.

По данным Офиса президента Украины, войска РФ могли потерять под Бахмутом и Соледаром до 20 тыс. солдат.

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