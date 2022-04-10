Сотни волонтеров и переправа вместо разбитого моста: как оживает Ирпень после оккупантов

Ирпень продолжают восстанавливать и, прежде всего, заняты мостовой переправой, поставкой воды и уборкой города.

Сегодня здесь были сотни волонтеров, которые очищали этот пригород столицы от последствий российской оккупации.

В Ирпене и возле него сейчас кипит работа. Главное восстановление коммуникаций, поэтому 10 апреля из Киева в Ирпень начали прокладывать ветку водопровода. Воду будут поставлять из столичного района Академгородок.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что эти работы столичному водоканала будут помогать проводить коллеги из Житомира. При этом общество Красного креста 20 млн. гривен на эти нужды.

– Сегодня началась прокладываться труба водоснабжения из Киева в Ирпень, и подрядчики помогают, и мощно помог Красный крест. Кроме того, Киевводоканал нам помогает, Житомирводканал помогает, — сообщил Александр Маркушин.

Также идет работа по сооружению временной переправы. Ее уже неделю строят рядом с разрушенным Романовским мостом. Строители обещают завершить работы в ближайшее время, и уверяют, что это временное сооружение надежно и выдержит десятки тонн нагрузки.

По словам строителей, ширина переправы — восемь метров, поэтому два грузовика могут спокойно разминуться на этом промежутке дороги.

В городе 10 апреля к уборке присоединились сотни волонтеров.

Один из волонтеров рассказал, что за сутки они убирали стекло во дворе одного осыпавшегося из окон многоквартирного дома.

Другие волонтеры спасают животных – вывозят собак и кошек.

В Ирпене до 9 утра 11 апреля длится комендантский час.

Фото: Depositphotos

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