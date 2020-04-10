Социологи составили рейтинг занятий украинцев на карантине — топ-5 популярных

Социологи составили рейтинг занятий украинцев на карантине — чтение, приготовление пищи и уборка. Активны дома женщины, а вот мужчины стали больше спать, некоторые прибегли к занятиям спортом. Психологи советуют не воспринимать карантин как пытки, а попробовать заняться тем, о чем мечтали уже давно.

Кто-то во время изоляции, наконец, дошел до кухни и научился готовить, а кто-то освоил современные технологии.

У редактора интернет-издания Анны карантин начался с восстановления давно забытого хобби — ухода за комнатными растениями. За месяц женщина посадила уже с десяток вазонов, теперь дома настоящая оранжерея. Говорит, занятие не сложное, даже для тех, кто никогда не держал в руках землю или вазон. А вот когда долго находишься в 4 стенах — отвлекает от негативных мыслей.

Чтобы не томиться на изоляции, психологи действительно советуют попробовать что-то новое. То, о чем вы думали — но не решались реализовать. Пройдите он-лайн курсы, дома займитесь йогой или фитнесом или начните учить иностранный язык. Новое занятие не только отвлечет от реальности, но и в будущем принесет немало пользы.

Факты ICTV ранее писали о том, как не потерять равновесие и продуктивно работать дома.

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