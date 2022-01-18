СП-2 и поставки оружия: как Запад реагирует на возможность агрессии РФ против Украины

Американские и европейские политики прикладывают все силы для того, чтобы предотвратить полномасштабную агрессию Российской Федерации против Украины.

Например, канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что в случае нападения РФ на Украину пострадают все и предположил, что в таком случае газопровод Северный поток-2 не будет введен в эксплуатацию.

— Понятно, что России придется заплатить высокую цену в случае военного вторжения, в таком случае действительно придется обсуждать разные варианты, — заявил Шольц.

В свою очередь глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что факт концентрации российских войск на границе с Украиной очевиден, однако для него нет никаких причин.

Она также добавила, что Европейский Союз готов защищать свои ценности даже в том случае, если это будет стоить существенных экономических потерь.

При этом глава МИД России Сергей Лавров заверил, что Москва никому не угрожает и не дает никаких поводов для конфликта. Он также отметил, что Кремль настаивает на предоставлениях гарантий отказа от расширения НАТО, но в Альянсе к такому шагу не готовы.

— Возможность конфликта – реальна. НАТО и партнеры призывают РФ к деэскалации, ведь дальнейшая агрессия будет дорого стоить Москве, — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Кроме того, поддержать украинцев в борьбе против российского агрессора решила и Канада, которая еще неделю назад прислала в Украину силовиков элитного подразделения спецназа.

Также противотанковое оружие в нашу страну начала отправлять и Великобритания, однако его тип и количество пока не разглашаются. Они тоже отправили небольшое количество персонала, который будет обучать украинских военнослужащих.

— Мы решили поставлять Украине легкие противотанковые оборонные системы. Они не являются стратегическим вооружением и не представляют угрозы для РФ. Их используют для самообороны, — заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

Кроме того, в возможность российской агрессии против Украины не верит и президент Турции Реджеп Эрдоган.

По его словам, такой сценарий нереалистический, поскольку Украина – непростая страна, и имеет достаточно сил, чтобы дать отпор агрессору.

Он также отметил, что Кремль стоит несколько задуматься, прежде чем делать какие-то дальнейшие шаги.

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