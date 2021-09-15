SpaceX Илона Маска запустит на орбиту туристов: что известно о членах экипажа

Космический туризм в мире развивается достаточно стремительно, поскольку уже третья частная компания отправляет туристов на орбиту. После Брэнсона и Безоса на старт выходит SpaceX Илона Маска — пионера частной космонавтики.

Ранее он запускал астронавтов к международной космической станции, а теперь в этой же капсуле Crew Dragon полетят и вернутся на Землю четверо туристов.

С космодрома на мысе Канаверал 15 сентября стартует ракета Falcon 9. Эта миссия называется Ispiration4 (вдохновение) и имеет благородную цель — собрать $200 млн для больницы Святого Иуды, которая занимается лечением детей от рака.

— Мы хотим вдохновить людей! То, что возможно в космосе, реально сделать и на земле. Поэтому помощь детскому госпиталю — важная часть нашей миссии, — сказал Джаред Айзекман, член экипажа Inspiration4.

Джаред Айзекман — известный бизнесмен в сфере высоких технологий, получил лицензию пилота и будет командиром миссии. Именно он и оплатил этот полет.

Еще один член экипажа — Хейли Арцено, которая станет первой космонавткой с протезированной частью тела. В детстве она поборола рак, а левое бедро ей заменили на титановый протез.

Сейчас она врач, поэтому считает своей целью помочь детскому госпиталю. Также Хейли станет самой молодой американкой в ​​космосе.

— Мы хотим вдохновлять людей. Неважно, кто вы и какое ваше происхождение. Вы можете мечтать и не ограничивать себя. А собранные пожертвования пойдут на исследования рака и помогут лечить детей, — добавила Хейли Арцено.

Третья участница полета — ученая Сиан Проктор. Ее отец готовил полет на Луну, а она проводит исследования — как земляне обеспечат себя продуктами на Марсе.

Четвертый член экипажа Крис Семборски — ветеран американских военно-воздушных сил.

Скорее всего, астронавты пробудут на орбите три дня. Онлайн-трансляция миссии Inspiration4 начнется в 03.02 по киевскому времени.

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