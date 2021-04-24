SpaceX впервые в истории запустила астронавтов на уже использованной ракете

Через 23 часа после старта пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции. Он доставил на МКС четырех астронавтов — двух американцев, японца и француза.

SpaceX снова создали историю — астронавты впервые полетели в капсуле многоразового использования и на уже использованной ракете. На орбите команда пробудет полгода и на Землю они вернутся в октябре. Здесь экипаж встретился со своими коллегами — первой миссией Dragon, которая отправилась на станцию ​​в ноябре 2020 года. Они вернуться домой 28 апреля.

Пилотируемые миссии на международную космическую станцию ​​выполняются в рамках многомиллиардного контракта между SpaceX и американским космическим агентством. Это сотрудничество, которое приносит выгоду обоим партнерам. И таким образом Россия теряет монополию на довезение космонавтов на орбиту.

Также осенью SpaceX отправит в космос первую гражданскую миссию Inspiration-4, которую возглавит бизнесмен Джаред Айзекман. Специально для этого полета Dragon модернизируют — на носу капсулы установят прозрачный стеклянный купол, чтобы космические путешественники могли любоваться чрезвычайным видом.

Также NASA продолжает активно исследовать Марс. Недавно марсоход Curiosity, который уже почти 10 лет исследует поверхность красной планеты, впервые за долгое время прислал новый снимок.

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