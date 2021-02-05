Спад заболеваемости в США и карантин для туристов в Британии: Covid-19 в мире 5 февраля

В мире за минувшие сутки еще полмиллиона человек заразились коронавирусом. Общее количество инфицированных за время пандемии составляет почти 105, 5 млн. Больше всего — как и раньше, в Соединенных Штатах — 27 млн.

Руководительница национального Центра контроля заболеваний Рошель Валенски сообщила, что к середине этого месяца общее количество смертей из-за эпидемии в Штатах достигнет 500 тыс.

Сейчас за сутки в США от коронавируса умирает в среднем 4 тыс. человек. Но темпы распространения вируса уменьшаются.

Сокращается заболеваемость и в Германии. Страна уже преодолела пик второй волны эпидемии. Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что к осени ситуация благодаря вакцинации улучшится.

В то же время больше всего заражений в Европе за минувшие сутки в Испании — 30 тыс. новых больных. Далее в списке — Франция и Великобритания. Кстати, Великобритания с 8 февраля ужесточает требования к тем, кто приезжает из стран красной зоны — они должны будут прожить 10 дней на карантине в специально выделенных гостиницах.

Между тем Венгрия вслед за Сербией со следующей недели начнет вакцинацию российским препаратом Спутник-5.

Однако настоящей неожиданностью стало то, что Северная Корея просит предоставить ей 2 млн доз вакцины от коронавируса. Хотя с начала пандемии официальный Пхеньян не зафиксировал ни одного случая Covid-19 в стране.