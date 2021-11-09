Наследие Янгеля: какие решения конструктора до сих пор используют в космонавтике

Продолжаем рассказывать о космическом конструкторе Михаиле Янгеле и его наследии. Сейчас подробнее о его учениках, последователях и эффективных решениях, которые используются в ракетной отрасли до сих пор.

Инженеры и конструкторы КБ Южное снова готовятся штурмовать Луну и запускать спутник ракетой Илона Маска.

В начале 1960-х годов на КБ Южное пришел молодой конструктор – 28-летний Леонид Кучма. Вскоре он стал одним из ближайших учащихся и сподвижников Янгеля. Именно ему главный конструктор доверил проводить технические испытания на Байконуре носителя Циклон-2.

— Там генералы выбирали конструкторов, и я такой. У него было колоссальное доверие к молодежи, — рассказал Кучма.

Янгель не ошибся в выборе. Через несколько лет испытаний на пусковом столе случались внештатные ситуации, которые Кучма решал на месте, не перекладывая ответственность за решение на руководство. Однако уже один из первых запусков мог стать трагедию.

Выбор стоял между заправкой ракеты на утилизацию или попыткой повторно запустить, устранив проблему. Команде удалось принять правильное решение.

В итоге все 106 запусков Циклонов прошли успешно. Уникальный для мировой астронавтики результат. Под его руководством в КБ Южное работали преимущественно 20 и 30-летние инженеры и конструкторы, горевшие космосом.

Один из учеников – Станислав Ус вспомнил, что Михаил никогда не навязывал своего мнения и внимательно всех выслушивал.

Такие молодые конструкторы создали и самую амбициозную янгеловскую гражданскую разработку. К сожалению, она в дело так и не пошла. Первого человека мог доставить на Луну украинский спусковой аппарат. Модуль Блок-Е до сих пор стоит в холле КБ Южное.

— Он успешно прошел все виды наземных испытаний… Прошел испытания в околоземной орбите, имитировалась посадка на Луну и взлет с нее, — сказал генеральный директор КБ Южное Александр Кушнарев.

Прошло более полувека и в Днепре снова готовы лететь на Луну. Украина присоединилась к проекту Артемида вместе с NASA и хочет внести свой вклад с разработками КБ Южного. Конструкторы активно ищут инвесторов для уникального лунного модуля.

Настоящий модуль будет в пять раз больше модельного варианта. Он сможет заземлиться на Луне и изучать ее поверхность, чтобы найти лучшее место для будущего лунного поселения.

Аналогов ему еще в мире нет.

— Наш аппарат единственный, который может предоставить перелеты на такую ​​дальность (20 км) для изучения Луны. Мы хотим попробовать принять участие в коммерциализации и последующей колонизации, – сказал инженер главного проектного отдела по разработке ракет космического назначения Богдан Медведский.

На околоземной орбите много успешных проектов потомков Янгеля. Еще в конце XX века – Морской старт (старт ракеты осуществлялся из плавучего комплекса). Для него специально была разработана ракета Зенит 3 СЛ.

Американский инженер Илон Маск отметил, что это самая лучшая ракета после его.

Впоследствии появилась программа Антарес, а немного позже — программа Циклон 4 М.

– Мы сейчас активно ведем разработку ракеты-носителя, а на 19-20 ноября в Канаде запланированы торжественные мероприятия по закладке первого камня этого стартового комплекса, – сказал главный конструктор и начальник конструкторского бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов КБ Южное Максим Дегтярев.

Чтобы разрабатывать и испытывать такие уникальные разработки нужны мощности мирового уровня – суперкомпьютер, центр для испытания навигации и 3D принтер.

Сейчас у Украины нет ни одного своего серьезного спутника на орбите. Большая надежда на Сечь 2-1. Он сумеет делать задачи и военной, и аграрной разведки. Это масштабный проект, завершение которого планируется уже к концу года.

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