Вспыхнула как спичка. В Запорожье на ходу загорелась и начала взрываться фура

В Запорожье сегодня утром прямо среди города загорелся и начал взрываться грузовик. Он вспыхнул буквально как спичка и из него начали разлетаться банки.

Очевидцы позвонили чрезвычайникам. Пока те примчались – огонь успел охватить весь почтовый грузовик, который был заполнен картонными коробками и баллончиками с газом.

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Водитель фуры говорит – груз перевозил из Харькова, а что именно – понятия не имел. И рад, что успел вовремя выпрыгнуть из горящей машины.

Огонь пожарные потушили за считанные минуты. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, что на Полтавщине, в селе Оленевка, во время движения загорелся маршрутный автобус.

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