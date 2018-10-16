Вспыхнул из-за селфи: в Луцке парня ударил ток в 20 тыс. вольт

В Луцке в тяжелом состоянии в реанимации попал 19-летний юноша, который взобрался на вагон ради селфи на железнодорожной станции.

Там его поразил ток более чем 20 тысяч вольт. Очевидцы говорят, он просто вспыхнул, а потом упал вниз. Они и спасали парня до приезда скорой.

Его двум младшим товарищам повезло – один получил незначительный ожог руки, другой отделался испугом. И хотя о причинах такого поступка говорить не хотят, уверяют – таких опасных Селфи сейчас лайков в соцсетях ценой собственной жизни больше не хотят.

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Чтобы уберечь своих детей от непоправимых ошибок, родителям стоит интересоваться их жизнью, досугом, друзьями. Быть не навязчивыми, не ссорить, а обсуждать каждую подозрительную ситуацию, пытаться понять и поддержать.

К слову, украинцы среди самых болезненных наций мира. В рейтинге здоровья от ВОЗ мы занимаем 97 место из 156 – что же убивает украинцев.

Опубликовано Октябрь, 16 в 22:04



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