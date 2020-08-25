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Сожженные авто и столкновения с полицией. В США вспыхнули новые протесты

В амеркианском штате Висконсин набирают обороты протесты и столкновения с полицией. Все из-за очередной стрельбы правоохранителей по темнокожему мужчине.

По предварительной информации, американца Джейкоба Блейка пытались задержать за семейное насилие, он будто бы сопротивлялся. Очевидцы говорят, что полиция открыла огонь, прозвучало семь выстрелов.

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Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, сейчас ему лучше. На протесты против силовиков вышли сотни людей.

Причина антиполицейских протестов в США

Протесты в США начались в мае 2020 года. Именно тогда в городе Миннеаполис при задержании полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд.

В частности, полицейский поставил колено Флойду на шею и прижимал к земле, несмотря на просьбу задержанного отпустить его, так как ему нечем было дышать.

Из-за недостатка кислорода Флойд потерял сознание, его госпитализировали. Однако в больнице мужчина скончался.

Именно его смерть стала причиной протестов, которые разворачивались в десятках штатов под лозунгом Black Lives Matter.

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