Сожженные леса за 170 грн. Как наказывают виновных в масштабных пожарах

Огнем и дымом охвачена чуть ли не вся Украина. Горят плавни вдоль Днепра, Южного Буга и Ингула. В Хмельницкой области горел лес, на Львовщине лишь за выходные пожарные ликвидировали 200 очагов возгорания. Горит сухая трава, камыш, кустарники, а в огне гибнут животные и птицы.

В потенциальной опасности и люди, которые в основном сами и виноваты в пожарах. В большинстве случаев возгорания правоохранители подозревают поджог. Горе-хозяева сжигают сухую траву и мусор, а в результате уничтожают все живое вокруг. Каждый выезд пожарной машины стоит государству 50 тыс. грн. А штраф, если удастся найти человека, который поджог траву или камыш — всего 170 грн. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, в Чернобыльской зоне продолжается тушение двух очагов лесного пожара на территории Котовского лесничества.

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