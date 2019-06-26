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Жара спадет, грозы и шквальный ветер: на Украину идет мощный циклон

На Украину надвигается мощный циклон из Прибалтики. Жару во всех регионах сменят грозы, сильные ливни с градом, а температура значительно упадет.

Синоптики ожидают резкого ухудшения погоды уже 27 июня. С утра грозы будут на западе и севере страны, а к вечеру – в центре и в Одесской области.

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На остальном юге и на востоке будет сухо. Температура резко упадет – до 20-25 градусов. Ожидается шквальный ветер.

Врачи предупреждают метеозависимых людей о возможном ухудшении самочувствия.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как под Днепром разбушевалась непогода.

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