Жара спадет, грозы и шквальный ветер: на Украину идет мощный циклон
На Украину надвигается мощный циклон из Прибалтики. Жару во всех регионах сменят грозы, сильные ливни с градом, а температура значительно упадет.
Синоптики ожидают резкого ухудшения погоды уже 27 июня. С утра грозы будут на западе и севере страны, а к вечеру – в центре и в Одесской области.
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На остальном юге и на востоке будет сухо. Температура резко упадет – до 20-25 градусов. Ожидается шквальный ветер.
Врачи предупреждают метеозависимых людей о возможном ухудшении самочувствия.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как под Днепром разбушевалась непогода.
2019-06-26
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