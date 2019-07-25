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Жара в Европе 2019 бьет рекорды: во Франции погибли пять человек

В Европе – сумасшедшая жара. В четырех странах установлено температурные рекорды.Во Франции и Германии 25 июля было почти +41, кроме того, температура продолжает расти. Власти Франции объявили о высший уровень опасности в Парижском регионе и 19 департаментах.

Жертвами жары в стране стало уже пять человек. Чтобы спастись, люди используют фонтан возле Эйфелевой башни как бассейн.

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Национальный температурный рекорд зафиксировали и в Нидерландах – 42 градуса. Ситуация в стране ухудшается из-за смога. Жители жалуются на раздражение глаз, носа и горла, кашель и удушье.

Тревожный сигнал объявили для нескольких регионов, в частности, густонаселенные – Амстердам, Роттердам и Гаагау. В Британии же из-за жары – массовые купания, люди охлаждаются в водоемах и открытых бассейнах, а животных в зоопарках приходится поливать водой и кормить ледяной пищей.

Напомним, в выходные в Украине ожидается 28 градусов тепла.

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