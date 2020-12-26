Спелеотерапия и массаж. Как черкасские врачи реабилитируют людей после Covid-19

Тем кто переболел коронавирусом, часто приходится еще долго восстанавливаться. Особенно страдают легкие и сердечно-сосудистая система.

Чтобы помочь таким людям быстрее вернуться к привычной жизни в черкасской реабилитационно-оздоровительной поликлинике, разработали комплекс упражнений для восстановления.

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Упражнения облегчают дыхание, ведь специально разработаны, чтобы в легкие поступило как можно больше кислорода, объясняет инструктор.

При заболеваниях органов дыхания врачи рекомендуют спелеотерапию. Микрочастицы соли насыщают воздух и глубоко проникают в легкие и кожу.

Вместе с физкультурой и спелеотерапией, к обязательному назначению посткоронавирусным пациентам входит массаж. Специалист Сергей Тихопий сам переболел коронавирусом, прошел реабилитацию по разработанной здесь программой.

На девятый день после этого комплекса процедур, говорит, восстановился. Поскольку коронавирус больнее всего бьет по легким, на их восстановление направляет свои движения.

Лазеротерапия, различные физиопроцедуры, консультации невропатолога, кардиолога, бассейн. В программе учли максимальное количество осложнений после коронавируса.

Программу разработали специалисты поликлиники после того, как четверть коллектива переболело за два месяца и у всех были типичные посткоронавирусные слабость, нарушение сна, быстрая утомляемость. На себе испытали методы лечения. Каждому пациенту — индивидуальная программа.

Курс индивидуальный, бесплатный. Учитывает комплексный подход с консультацией других врачей. Восстановление длится не менее двух недель.

Обеспеченность коек кислородом

По состоянию на 26 декабря более 70% от всех коек, выделенных для больных коронавирусом, обеспечены кислородом.

В этом заверил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, сейчас, 55-60% госпитализированных нуждаются в лечении кислородом.

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