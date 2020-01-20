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Факты / Видео / Украина

Сначала временное, через год постоянное. Как переселенцам получить жилье

Получить жилье переселенцы из оккупированных территорий теперь могут благодаря правительственной программе. Ее разработали в прошлом году. Государство вместе с местными органами власти согласились приобрести квартиры семьям, которые оставили оккупированные территории. Правда, жилье предоставляется временно. Но чтобы стать владельцем квадратных метров, надо в одном городе прожить не менее года.

Здесь важным является момент, чтобы жилье покупалось или реконструировалось или строилось в тех городах, где есть работа для внутренне перемещенных лиц, – Оксана Коляда, министр ветеранов и временно оккупированных территорий Украины.

В настоящее время к правительственной программе уже присоединилось более десяти областных центров. Правда, жильем удалось обеспечить только до сотни семей-переселенцев. Все через бюджетное финансирование. В этом году государство на эту программу выделило на десять миллионов меньше чем в прошлом году.

Факты ICTV ранее писали о том, что переселенцев хотят выгнать из пансионата под Киевом.

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