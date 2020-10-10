Специальные арены и отель: Киев планируют сделать киберстолицей Европы
Недавно киберспорт официально стал в Украине спортом. Казалось бы ничего сложного, однако игроки готовятся не менее ответственно, чем олимпийские чемпионы.
Постоянные соревнования – это то, что отличает просто фаната от игрока и профессионала. Долгое время чемпионаты киберспортсменов проводились в разных помещениях не приспособленных для этого специально.
Однако теперь ситуация изменится. Ведь только в 2020 году в Киеве проводится два крупных киберспортивных строительства. На территории выставочного центра будет большая и современная арена.
Кроме того, новые владельцы отеля Днепр подготовят помещения для киберспортивных мероприятий со специальными номерами, тренировочными зонами, ресторанами и сценой. Также в планах строительство арены в окрестностях Киева.
И благодаря такой инфраструктуре Киев полностью имеет перспективы стать важной киберспортивной столицей Европы.
Также новыми владельцами гостиницы Днепр стали основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами.