Специальные арены и отель: Киев планируют сделать киберстолицей Европы

Недавно киберспорт официально стал в Украине спортом. Казалось бы ничего сложного, однако игроки готовятся не менее ответственно, чем олимпийские чемпионы.

Постоянные соревнования – это то, что отличает просто фаната от игрока и профессионала. Долгое время чемпионаты киберспортсменов проводились в разных помещениях не приспособленных для этого специально.

Однако теперь ситуация изменится. Ведь только в 2020 году в Киеве проводится два крупных киберспортивных строительства. На территории выставочного центра будет большая и современная арена.

Кроме того, новые владельцы отеля Днепр подготовят помещения для киберспортивных мероприятий со специальными номерами, тренировочными зонами, ресторанами и сценой. Также в планах строительство арены в окрестностях Киева.

И благодаря такой инфраструктуре Киев полностью имеет перспективы стать важной киберспортивной столицей Европы.

Также новыми владельцами гостиницы Днепр стали основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами.