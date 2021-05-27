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Сотрудничество бизнеса и власти: о чем говорили на форуме UkraineInvest: Dnipro

В Днепре состоялась международная конференция UkraineInvest: Dnipro из цикла инвестиционных форумов, запланированных по всей стране, на которой участники обсудили углубление сотрудничества бизнеса и власти, а также эффективное привлечение инвестиций в украинские регионы.

В форуме приняли участие представители местного самоуправления, промышленники, бизнесмены, руководители Офиса президента, депутаты и чиновники.

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Своим инвестиционным климатом гордится и Харьков. В областном центре с успехом реализуют совместные проекты с крупнейшими мировыми банками. Прежде всего ресурс направляют на развитие транспортной инфраструктуры, в частности, строительство двух новых станций метрополитена.

Международная конференция стала интерактивным площадкой для общения представителей власти и инвесторов. Одним из крупнейших в Украине является промышленная компания Интерпайп.

Ее самой мощной инвестицией в промышленность стал инновационный электросталеплавильный комплекс Интерпайп Сталь. Это единственный металлургический завод в государстве, построенный за годы независимости с нуля.

На сегодня инвестиционный портфель Интерпайп достигает $100 млн и это еще раз подтверждает, что в Украине есть мощный социально-ответственный бизнес.

Иностранные инвестиции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о подписании сразу четырех соглашений с французским министром экономики, финансов и восстановления Бруно Ле-Мэр, которые предусматривают инвестиции в украинскую инфраструктуру 1,3 млрд евро.

Подробнее о французских инвестициях читайте в материале Фактов ICTV.

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