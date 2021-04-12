Сотрудничество с NASA и запуск спутника Сич 2-1: будни украинской космонавтики

В конце 2021 года Украина запустит в космос собственный спутник Сич 2-1. Он станет первым за последние 10 лет.

Над проектом, который финансируется из государственного бюджета, в настоящее время работает Конструкторское бюро Южное им. М. К. Янгеля.

Спутник способен “рассмотреть” на Земле объекты, размерами в полметра. Военные будут фиксировать боевую технику и скопление людей. Данные с орбиты будет использовать также сельское хозяйство и промышленность.

Кроме того, Украина присоединилась и к американской программе возвращения на Луну Артемида. Конструкторское бюро Южное разработало проект посадочного модуля – так называемого лунного ленд-Хоппера. Также днепровские разработчики будут помогать NASA в создании постоянной базы на единственном спутнике Земли.

– Сейчас у нас есть разработки ленд-хоппера, который сможет доставить на поверхность Луны до 150 кг полезного груза. Если груз будет до 50 кг, то он сможет перескочить дважды и перенести на 20 км полезную нагрузку дальше, – объясняет и. о. генерального директора ГП Конструкторское бюро Южное им. М. К. Янгеля Александр Кушнарев.

По убеждению президента Украины Владимира Зеленского, Украина должна возобновить лидерство и статус ведущей аэрокосмической государства.

– Мы должны сохранить все, что сделано старшими поколениями. И одновременно важно, чтобы успехи прошлых десятилетий были не единственными. Мы с вами должны сделать свой значительный вклад, каждый на своем месте, чтобы Украина и в дальнейшем имела статус космической державы, – считает глава государства.

Спутник Сич 2-1

7 апреля Кабмин утвердил условия реализации и финансирования запуска украинского спутника Сич 2-1.

Создавать спутник начали еще в 2013 году в рамках выполнения мероприятий Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2013-2017 годы.

Однако уже в 2015 году ГП Конструкторское бюро Южное им. М.К. Янгеля обязалось изготовить космический аппарат за собственные 98 млн грн.

Фото: Dreamstime

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.