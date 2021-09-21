Оплатить коммуналку и выжить: как рост цен на газ влияет на тарифы в Испании

Цены на газ в Европе стремительно повышаются и провоцируют рост коммунальных платежей. В Испании они уже на треть выше, чем в прошлом году.

К примеру, только газ в квартире в Мадриде сейчас стоит почти 2000 грн – и это при максимальной экономии.

Перед многими испанцами стоит нелегкая задача: оплатить коммунальные услуги и выжить. Счета за электричество и газ в стране и раньше были немалыми, а теперь, после резкого роста цен на голубое топливо, испанцы опасаются, что цифры станут заоблачными.

Как рассказала 53-летняя безработная жительница Мадрида Мария Хесус Галлего, в условиях максимальной экономии в городской квартире она должна оплатить за коммуналку 58,5 евро (в пересчете это 1850 грн).

Всего за два месяца женщине пришел счет на 117 евро. А вот в июле было 99 евро.

Галлего пытается минимально использовать газовую плиту, разогревать в микроволновке. А когда ее четверо детей уходят из дома, просит их выключить свет и зажигает свечи. Ведь электроэнергию также нужно экономить, хоть женщина и получает на нее субсидию.

Она купила в кредит программу для дома, которая позволяет контролировать расходы энергии, и теперь точно знает, сколько киловатт потребляет каждый прибор.

– Я экономлю, покупая программу для меньшего потребления энергии. Дети говорят, что я слишком много внимания уделяю плану, который по часам определяет, когда какой прибор включать. Но у нас не хватает денег. Мы не ходим в шопинг-моллы, в кинотеатры и едва не остаемся голодными, — поделилась Мария Хесус Галлего.

Женщина включает стиральную машину только ночью, когда тариф на электричество ниже, и отмечает, что готова экономить каждый евро.

Экономические эксперты объясняют: испанское правительство закрывает шахты и угольные теплоэлектростанции, а также постановило переходить на возобновляемые источники и ввело налоги, чтобы ускорить этот переход. Кроме того, в Испании нужно платить за выбросы углерода.

Все это сказывается на коммунальных счетах.

– В Испании большая доля энергии из возобновляемых источников. Но обычный покупатель платит за нее по цене газа, который в последнее время существенно подорожал. Поэтому коммунальные платежи высокие, — отметила Наталья Фабра, профессор экономики в университете Carlos III.

Европейские правительства уже считают цену на газ в 850 долларов угрозой национальной экономике и обсуждают кризис на уровне Евросоюза.

– Мы говорим о росте цен на энергию – и это проблема не каждой страны, а Европы в целом. Поэтому мы должны искать решение проблемы на европейском уровне. Мы должны показать вес ЕС на международной арене, — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Среди предложений правительства страны – законодательно ограничить цену для граждан. Премьер Испании обещает: тарифы в платежках будут такими же, как и в прошлом году. Мадрид хочет забрать налогами 2,6 млрд евро у энергокомпаний, которые, по мнению правительства, получили чрезмерные прибыли в период пика цен.

Гражданам же обещают уменьшить энергоналоги.

Помощи от государства сейчас ждет и жительница Мадрида Мария Николаса Сабарьего: без кислородного концентратора она не выживет, а он работает от электричества.

– Ночью вместо освещения я использую экран телевизора и мобильного телефона. А что делать зимой? Просто не знаю, — рассказала женщина.

В прошлом году зимой отопление в мадридской квартире могло стоить 250 евро – это 7800 гривен. Какая цена будет в этом году – никто прогнозировать не берется.

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