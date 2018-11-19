Спят одетыми и под двумя одеялами: в домах на Зоологической нет тепла

Жители домов на улице Зоологической в ​​Киеве на 2 часа перекрыли дорогу, чтобы добиться тепла в свои дома. Говорят, тепло выключили еще 20 октября и пускают только на несколько часов, чтобы не полопались батареи. Если тепло не пустят – киевляне обещают перейти к более весомым действиям.

Сейчас на Зоологической без тепла почти тысяча человек – шесть домов. Мерзнут дети и пенсионеры. Спать говорят, приходится одетыми и под несколькими одеялами. У кого есть электрические обогреватели – платят космические цены, а температура стремительно снижается.

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Сегодняшняя акция первая для жителей пострадавших домов. Уверяют, сделали ее как предупреждение для власти. Если чиновники не прислушаются – перекрывать будут пока тепло не появится в квартирах.

Пока продолжалась акция протеста, в Киевтеплоэнерго начали срочно налаживать ситуацию. Обещают – сегодня починят.

К слову, коммунальная стужа отступает. Где в Украине включили отопление.

Опубликовано Ноябрь, 19 в 17:03



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