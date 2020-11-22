Спокойно и без нарушений. Как проходит второй тур выборов во Львове

Во втором туре мэрских выборов львовяне голосуют спокойно и пока без нарушений. Работают все избирательные участки, однако некоторые открылись с опозданием. К примеру, на одном из участков сломался ключ от сейфа. Члены УИК обратились в полицию, чтобы те помогли открыть.

Утром горожане не слишком активны. По прогнозам экспертов явка будет ниже, чем первого тура выборов.

Сейчас все очень спокойно, людей по сравнению с предыдущими выборами очень мало.

Во втором туре соревнуются действующий мэр Андрей Садовой и депутат от фракции Европейская солидарность Олег Синютка. В первом туре выборов разрыв между ними достигал 9%, а это, по оценкам экспертов, свидетельствует о том, что оба кандидата имеют примерно равные шансы на победу. В этом самая большая интрига второго тура.

Что интересно, в этом году впервые борются не за кресло мэра Львова, а за пост главы Львовской ОТГ, в состав которой вошли 18 населенных пунктов. На участок пускают только в масках. Тем, кто пришел без маски ее выдают.

Обязательный температурный скрининг, все члены комиссий в средствах защиты. Также есть отдельная кабинка для тех, кто с температурой.

22 ноября в 11 украинских городах проходит второй тур местных выборов.

В ЦИК сообщили, что серьезных системных нарушений, по которым результаты второго тура местных выборов 2020 можно было бы поставить под сомнение, не зафиксировано.

Голосование проходит в условиях карантина, поэтому избирателям должны измерять температуру перед входом на участок, проконтролировать соблюдение дистнции и организовать отдельные кабинки для людей с симптомами вирусного заболевания.

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