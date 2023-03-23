Спорт – это сила! Как бойцы поддерживают физическую форму в армии

Физическая подготовка, сила и выносливость — это то, что нужно украинским защитникам не меньше навыков копать окопы, стрелять или накладывать жгут.

В каждом подразделении на учениях пытаются улучшить физическую подготовку бойцов. И 32 бригада, которая сейчас именно на учениях – не исключение. Есть здесь и те, кто из гражданской жизни принес тренировки и приучает к этому побратимов.

Они работают и в холод, и в жару, поэтому физическая подготовка и здоровье защитников – это очень важно.

В 32 бригаде, как и в остальных подразделениях, кроме военных учений, тренировки есть ежедневно. С 6:00 ребята уже на плацу.

Виталий Тридуб — мастер спорта по рукопашному бою. Занялся делом для собственной уверенности.

– В школе меня одноклассники оскорбляли, я был застенчивым и не давал сдачи. С 12 лет занимался рукопашным боем. В 15 лет получал разряды, с 22 лет уже мастер спорта, — рассказал мужчина.

Кроме того, Виталий уже 12 лет занимается страйкболом. Так что экипировка, длинные маршруты и многие другие навыки уже есть.

– Рейды для нас в 70-80 километров вообще не проблема, тактические движения, полная выкладка, выживание в условиях леса – это нормальное явление для меня, – добавил Виталий Тридуб.

От своих же побратимов быть суперспортсменами и поднимать 20-килограммовые гантели не требует. Говорит, даже если ежедневно каждый пробежится, сделает зарядку и пересилит себя – это уже придаст силы.

– Задача, которую я ставлю перед собой как командиром – чтобы каждый из них вернулся домой, вернулся живым к своей семье, мог двигаться, защитить не только себя, но и побратимов, – рассказал Виталий Тридуб.

Подполковник Сергей Иванович в 56 лет добровольцем пришел в армию.

– Больные люди, которые морально не готовы, здесь не нужны. А я — инвалид второй группы, решил, что я смогу, я смог, — рассказал Сергей Калига.

Почувствовать себя здоровым и морально готовым Сергею Ивановичу помогло то, что он закалялся. Каждое утро он ныряет в Днепр. А еще возглавляет черкасский клуб долгожителей. Он купается круглый год, вспоминает, как начал.

– Я к этому пришел, потому что состояние здоровья ухудшалось и медикаментозное лечение не помогало, я стал ходить на Днепр и купаться, – поделился Сергей Калига.

Закаляет себя уже 4 года. И благодаря этому он говорит, что готов стать на защиту страны.

На службе Днепра нет. Но есть ведро воды, и Сергей Иванович традиции не изменяет. А побратимы смастерили душевую кабину. Так что разогрев перед процедурой и светлые мысли.

Бойцы понимают, что физическое здоровье и подготовка не должны подвести в самый ответственный момент.

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