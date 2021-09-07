Sport Life запустил новый формат автоматизированных фитнес-клубов и мобильное приложение

Диджитализация является неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому совместить спорт и новые технологии решили в сети фитнес-клубов Sport Life. Для этого разработаны, протестированы и уже внедряется в житомирском спорткомплексе технология автоматизированных фитнес-клубов.

Эта инновация впервые внедряется в нашей стране, отмечают представители фитнес-клубов Sport Life. Считают ее довольно современной и перспективной.

Такие изменения в период пандемии приобретают все большую актуальность. А на помощь каждому желающему узнать больше о спорте и здоровом образе жизни может прийти приложение, которое имеет множество подсказок и советов. А также возможность заниматься не только в клубе, но и за его пределами, отмечают в компании.

Sport Life разделил абонементы

На пресс-конференции Группы компаний Sport Life говорили о поддержке и популяризации спорта в целом и в частности среди школьников. Ведь так выращивают чемпионов.

Также говорилось о влиянии повышения коммунальных тарифов на возможности украинцев посещать фитнес-клубы. В поисках выхода из ситуации Sport Life разделил абонементы. Спортивный для фитнеса и оздоровительный для бассейна.

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