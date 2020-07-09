Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle / Истории успеха

Спорт во время карантина. Как украинские фитнес-сети идут на встречу своим клиентам

Пандемия вируса значительно изменила жизнь людей, в том числе и возможности заниматься спортом, и семейные бюджеты.

Чтобы преодолевать эти вызовы, чтобы больше украинцев имели возможность заниматься спортом, группа компаний Sport Life, при поддержке партнеров, уменьшила финансовую нагрузку для посетителей.

Теперь ввели оплату абонементов ежемесячно. Об этом сообщили на пресс-конференции.

Мы понимаем, что любой семье нужно планировать свой бюджет. Если семья хочет ходить вместе — нужно было по 1-2 человека и еще и за детей сразу заплатить за годовые абонементы.

Сегодня же можно платить помесячно, — заявила вице-президент сети фитнес-клубов Sport Life Маргарита Годун.

Проект задействован для фитнес-сети Sport Life по всей Украине. Как для постоянных посетителей, так и для новых.

Спортивные заведения на карантине

В рамках третьего этапа ослабления карантина в Украине накануне получили возможность открыться спортзалы, фитнес-клубы и бассейны. Многие украинцы ждали этого с нетерпением. Спортивные учреждения заработали по новым правилам.

В спортзалах проводят температурный скрининг, посетители должны быть в масках и с дистанцией. К тому же фитнес-бары теперь не работают, а полотенца посетителям не выдают. Беговые дорожки в кардиозоне доступны только через одну, все это для дистанции между посетителями.

Тренеры советуют начинать занятия постепенно, для того чтобы вначале не перегружаться.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Не только документы: что брать с собой на ВНО 2020
Не только документы: что брать с собой на ВНО 2020
В Ровенской области разрешили работу спортзалов, фитнес-центров и творческих студий
В Ровенской области разрешили работу спортзалов, фитнес-центров и творческих студий
Больше стран для туризма и снижение динамики Covid-19: карантин в Украине 7 июля
Больше стран для туризма и снижение динамики Covid-19: карантин в Украине 7 июля
Пойдут ли дети 1 сентября в школу: Зеленскому доложили, как может начаться учебный год 2020
Пойдут ли дети 1 сентября в школу: Зеленскому доложили, как может начаться учебный год 2020
На Львовщине ослабляют карантин: заработают гостиницы, рестораны, спортзалы
На Львовщине ослабляют карантин: заработают гостиницы, рестораны, спортзалы
В Киеве ослабили ограничения, ситуация стабилизируется: карантин 6 июля в Украине
В Киеве ослабили ограничения, ситуация стабилизируется: карантин 6 июля в Украине
Пляжно-карантинный сезон: возможно ли возвращение к жестким ограничениям
Пляжно-карантинный сезон: возможно ли возвращение к жестким ограничениям
В Киеве ослабили карантин
В Киеве ослабили карантин

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка