Спорт во время карантина. Как украинские фитнес-сети идут на встречу своим клиентам

Пандемия вируса значительно изменила жизнь людей, в том числе и возможности заниматься спортом, и семейные бюджеты.

Чтобы преодолевать эти вызовы, чтобы больше украинцев имели возможность заниматься спортом, группа компаний Sport Life, при поддержке партнеров, уменьшила финансовую нагрузку для посетителей.

Теперь ввели оплату абонементов ежемесячно. Об этом сообщили на пресс-конференции.

Мы понимаем, что любой семье нужно планировать свой бюджет. Если семья хочет ходить вместе — нужно было по 1-2 человека и еще и за детей сразу заплатить за годовые абонементы. Сегодня же можно платить помесячно, — заявила вице-президент сети фитнес-клубов Sport Life Маргарита Годун.

Проект задействован для фитнес-сети Sport Life по всей Украине. Как для постоянных посетителей, так и для новых.

Спортивные заведения на карантине

В рамках третьего этапа ослабления карантина в Украине накануне получили возможность открыться спортзалы, фитнес-клубы и бассейны. Многие украинцы ждали этого с нетерпением. Спортивные учреждения заработали по новым правилам.

В спортзалах проводят температурный скрининг, посетители должны быть в масках и с дистанцией. К тому же фитнес-бары теперь не работают, а полотенца посетителям не выдают. Беговые дорожки в кардиозоне доступны только через одну, все это для дистанции между посетителями.

Тренеры советуют начинать занятия постепенно, для того чтобы вначале не перегружаться.

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