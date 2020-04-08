Спортсмен и отец. Кем был 35-летний мужчина, умерший от Covid-19 в Киеве

Возраст — не всегда критерий для коронавируса. Об этом свидетельствуют последние летальные данные в Украине. На видео молодой улыбающийся человек, который борется за свою жизнь, подключен к аппарату вентиляции легких. Знакомые подтвердили — это 35-летний Максим Кравченко. Две недели за его жизнь боролись врачи Александровской больницы, где есть все лучшее оборудование. Однако спасти Максима не удалось.

Максим Кравченко, родом из Днепра, но жил и работал в Киеве. С детства увлекался волейболом, был спортсменом и на здоровье не жаловался. 11 марта заболел, 16-го обратился к медикам. Диагностировали пневмонию, на коронавирус не протестовали. А когда стало значительно хуже — направили в Александровскую. Уже там тест показал положительный результат. Но спасти мужчину не удалось. У Максима остались жена и дети.

В эти же дни от пневмонии умер 30-летний Кирилл Абанин. О смерти сообщила его девушка, тренерка по фитнесу Валерия Вьюшина. Его тест показал отрицательный результат. За его жизнь боролись даже в Институте сердца. У Кирилла пять дней держалась температура под 40. Кириллу трижды вызывали скорую, но все отказывали в госпитализации.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Киеве подтвердили 294 больных коронавирусом.

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