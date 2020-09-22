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Спортивные авто и дрифт — фестиваль скорости RTR 2020 в Киеве

Красивые женщины, сотни железных коней и скорость. В столице на традиционный фестиваль скорости собрались сторонники кастомных автомобилей, дрифта, соревнований Time attack и конечно общение на любимую автомобильную тему.

Организаторы рассказывают, что в этом году впервые решили обратить внимание на мотоциклы. И устроили соревнования на самые интересные идеи тюнинга. Были и эксклюзивные модели.

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По словам основателей Фестиваля скорости, это мероприятие вносит свой вклад в развитие и популяризацию автомобильной культуры страны. А отдельные дисциплины — дрифтинг и Time attack — позволяют растить новых спортсменов, которые будут представлять нашу страну на международной арене.

Музей ретро-автомобилей в Днепре

В Днепре коллекционер винтажных машин открыл двери музея ретро-автомобилей. Здесь каждая вторая модель на ходу и с уникальной историей. Семейное хобби мужчина превратил в дело жизни.

В трех залах музея полтысячи экземпляров: первый чешский спорткар, мотоколяски, легендарные олдкары и эксклюзивные мотоциклы времен Второй Мировой. Настоящее украшение экспозиции — BMW Dixi.

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