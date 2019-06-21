Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Спортивные каяки вместо мусоровозов: в Луцке почистили от мусора 15 км реки

Спортивные каяки вместо мусоровозов. В Луцке 17 молодых участников экосплава почистили от мусора 15 км реки Стырь. Работали целый день.

И чего только в реке не плавает – горы бутылок, старая обувь, остатки животных и ветки. Засорены и берега. Доставать мусор из воды непросто. Иногда его приходится извлекать из-под упавших деревьев под самым берегом. И главное при этом удержаться на лодке.

Читайте: Коломыя без мусора: ветераны АТО начали экологический проект

Экосплав в Луцке проводят уже в третий раз. Но мусора в реке не становится меньше. За день участники мероприятия собрали почти полсотни мешков мусора.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как борются с отходами на Запорожье и в Виннице.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Станиславские скалы утопают в мусоре: как школьники и студенты меняют ситуацию
Украина утопает в мусоре: как борются с отходами на Запорожье и в Виннице
Вода все заберет. На Закарпатье мусор складывают прямо на берегу Тисы
Мне не безразлично: тысячи людей присоединились к акции по уборке городов
Электроэнергия из мусора: как в Ивано-Франковске зарабатывают на отходах
Силлогомания. Что делать с соседями, которые накапливают мусор в квартирах
Свалка на берегу Днестра: кто устроил незаконный полигон
Трамплины, волны и повороты: в Николаеве свалку превратили в мототрассу

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка