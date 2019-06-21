Спортивные каяки вместо мусоровозов: в Луцке почистили от мусора 15 км реки

Спортивные каяки вместо мусоровозов. В Луцке 17 молодых участников экосплава почистили от мусора 15 км реки Стырь. Работали целый день.

И чего только в реке не плавает – горы бутылок, старая обувь, остатки животных и ветки. Засорены и берега. Доставать мусор из воды непросто. Иногда его приходится извлекать из-под упавших деревьев под самым берегом. И главное при этом удержаться на лодке.

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Экосплав в Луцке проводят уже в третий раз. Но мусора в реке не становится меньше. За день участники мероприятия собрали почти полсотни мешков мусора.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как борются с отходами на Запорожье и в Виннице.

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