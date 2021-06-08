Спортивный для фитнеса и оздоровительный для бассейна: Sport Life разделил абонементы

Занятия спортом стали неотъемлемой частью жизни многих украинцев. Особенно после длительного карантина. Занятия в спортзалах и бассейнах помогают восстановить и поддерживать форму в любое время года людям разного возраста. На пресс-конференции Группы компаний Sport Life говорили о поддержке и популяризации спорта в целом и в частности среди школьников. Ведь так выращивают чемпионов.

Также говорилось о влиянии повышения коммунальных тарифов на возможности украинцев посещать фитнес-клубы. В поисках выхода из ситуации Sport Life разделил абонементы. Спортивный для фитнеса и оздоровительный для бассейна.

Как сохранить и развить для украинцев тягу к спорту, возможность тренироваться. В компании считают, по меньшей мере нужно три составляющих: популяризация спорта, тарифы и прозрачное налогообложение.

Фитнес-клуб Sport Life

В городе Вишневом открылся новый клуб Sport Life со значительным спектром фитнес-услуг.

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