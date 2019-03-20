Спортивная одежда Decathlon: как тестируют и когда появится в Киеве

Французский спортивный бренд Decathlon откроет свой первый в Украине магазин уже в эту субботу, в Киеве. Перед продажами всю продукцию бренд тестирует в четырех мощных лабораториях.

– У нас есть 4 лаборатории. В них мы исследуем взаимодействие продукта с телом во время движения, термокомфорт, особенности строения тела, а также у нас продукты на себе тестируют спортсмены. Мы должны убедиться, что продукция Decathlon соответствует всем требованиям, – говорит Эдита Молми, менеджер по коммуникации в спортлаборатории исследовательского центра Decathlon.

Стандарты качества еще жестче, чем в мире.

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Ранее Факты ICTV писали, что в Украину заходит французский спортивный бренд Decathlon. Компания известна во всем мире и имеет магазины в более чем 50 странах.

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