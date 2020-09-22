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Потребительский спрос упал впервые за 5 лет: как карантин повлиял на экономику Украины

Впервые за последние 5 лет потребительский спрос в Украине упал. Во втором квартале ВВП стало меньше почти на 11,5%.

В Национальном банке объяснили, что экономика подвинулась вниз из-за карантина, снижения внутреннего спроса и уменьшения инвестиций.

Проблемы в экономике отразились на аграрном секторе, промышленности, строительстве, ИТ-отрасли и сфере услуг.

Также в период изоляции украинцы меньше покупали второстепенных товаров и берегли деньги из-за неопределенности будущего.

Также Национальный банк Украины на вторник, 22 сентября, снизил курс гривны к доллару на 3 копейки.

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