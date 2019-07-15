Дело Бубенчика: НАБУ допросило генпрокурора Луценко

Генерального прокурора Юрия Луценко допросили в Национальном антикоррупционном бюро в качестве свидетеля. Допрос касался дела Ивана Бубенчика, который несколько лет назад признался в расстреле беркутовцев.

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Иван Бубенчик стал известным, когда 2016 года признался в расстреле правоохранителей на Майдане. После этого он еще служил в АТО, стал командиром батальона Запад-2. Более года назад его задержали по подозрению в убийствах силовиков и приобретении а также ношении огнестрельного оружия.

После того Генпрокурор Луценко назвал квалификацию действий неправильной и изменил прокуроров. Тогда прокуроры заявили, что объективных доказательств причастности Бубенчика к убийству силовиков у следствия нет, его отпустили на поруки.

Представители родственников погибших беркутовцев настаивают на том, чтобы он был наказан и обвиняют генпрокурора в предвзятости. Однако Юрий Луценко уверяет – сделал все для объективного расследования, тяжесть преступления не изменилась, подозрение на Бубенчика до сих пор есть, но действует закон об амнистии.

Напомним, Генпрокуратура зарегистрировала дело о покушении на госизмену из-за подготовки телемоста между украинским и российским телеканалами.

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