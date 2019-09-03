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Дело МН17: Нидерланды просят Украину не выдавать России Цемаха

Прокуратура Нидерландов настоятельно призывает Украину не выдавать России подозреваемого по делу об уничтожении рейса MH17, об этом пишет голландская газета Handelsblad.

Речь идет о командире боевиков Владимира Цемахе, который командовавал системой противовоздушной обороны в Снежном и причастен к транспортировке системы Бук из России, ракета с которой и сбила малазийский Боинг.

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В 2018 году Цемаха задержали украинские спецслужбы. В то же время по данным российских СМИ, Кремль сейчас срывает обмен пленными с Украиной, требуя выдачи именно Цемаха.

По словам председателя Международной следственной группы Фреда Вестербеке, чрезвычайно важно, чтобы командир пророссийских боевиков остался доступным для дальнейшего расследования. 3 сентября украинский суд продлил арест Владимира Цемаха.

Напомним, в Bellingcat обмен пленными между Украиной и РФ связали с делом МН17.

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