Дело Комарова переквалифицировали на умышленное убийство

Уголовное производство по делу черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировали с покушения на убийство на убийство.

Журналист и видеоблоггер умер 20 июня ночью в больнице, не приходя в сознание после 46 дней комы. Личность нападавшего до сих пор не установили.

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Следствие рассматривает три версии: это профессиональная деятельность журналиста, внезапный конфликт с нападающим и убийство из корыстных побуждений.

Нападение на Вадима Комарова было совершено 4 мая утром в центре города Черкассы. Злоумышленник несколько раз ударил мужчину по голове тяжелым предметом.

Напомним, в полиции обнародовали фоторобот вероятного нападающего на Вадима Комарова.

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