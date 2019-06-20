Дело Комарова переквалифицировали на умышленное убийство
Уголовное производство по делу черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировали с покушения на убийство на убийство.
Журналист и видеоблоггер умер 20 июня ночью в больнице, не приходя в сознание после 46 дней комы. Личность нападавшего до сих пор не установили.
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Следствие рассматривает три версии: это профессиональная деятельность журналиста, внезапный конфликт с нападающим и убийство из корыстных побуждений.
Нападение на Вадима Комарова было совершено 4 мая утром в центре города Черкассы. Злоумышленник несколько раз ударил мужчину по голове тяжелым предметом.
Напомним, в полиции обнародовали фоторобот вероятного нападающего на Вадима Комарова.