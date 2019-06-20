Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Дело Комарова переквалифицировали на умышленное убийство

Уголовное производство по делу черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировали с покушения на убийство на убийство.

Журналист и видеоблоггер умер 20 июня ночью в больнице, не приходя в сознание после 46 дней комы. Личность нападавшего до сих пор не установили.

Читайте: Кто и зачем убил Дарью Лукьяненко: подробности и хронология трагедии

Следствие рассматривает три версии: это профессиональная деятельность журналиста, внезапный конфликт с нападающим и убийство из корыстных побуждений.

Нападение на Вадима Комарова было совершено 4 мая утром в центре города Черкассы. Злоумышленник несколько раз ударил мужчину по голове тяжелым предметом.

Напомним, в полиции обнародовали фоторобот вероятного нападающего на Вадима Комарова.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Убийство журналиста Комарова: опубликован фоторобот подозреваемого
Подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко признал вину – ему грозит пожизненное
Убийство Даши Лукьяненко: появилось видео первого опроса подозреваемого
Убийство Дарьи Лукьяненко: родители Тарасова отказались нанимать сыну адвоката
Убийство Дарьи Лукьяненко: опубликовано фото подозреваемого Николая Тарасова
Раздел, задушил и бросил в яму: подозреваемый рассказал, как убил Дарью Лукьяненко
В Одессе иностранец устроил стрельбу на пляже
Убийство Гандзюк: СБУ проводит обыски у Рыщука

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка