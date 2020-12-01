Списки и эмоциональные покупки: 5 советов, как не экономить в коронакризис

Составление бюджета на месяц и откладывание части денег на “заначку” может помочь минимизировать финансовые риски в условиях коронавирусного кризиса.

Также следует с умом ходить в магазины и установить лимит на “эмоциональные покупки”.

Как не экономить на всем, но быть финансово грамотным разбирались журналисты Утра в большом городе.

Магазинные списки

Составление списка того, что нужно приобрести в магазине — это банально, но эффективно.

Ваш список — это план действий, который можно разбивать на события и планировать свои дальнейшие расходы.

Бюджет на месяц

Составляйте бюджет на месяц: обязательные расходы, без которых точно не обойдетесь, расходы, которые перетекают, то есть один раз в несколько месяцев.

Сбережения

Делайте сбережения не на черный день, потому что тогда вы будете всего бояться и приближать этот момент, а на конкретные цели.

Можно при помощи приложений банков делать копилки, можно определенный процент откладывать наличными, делать депозиты. Возможно, даже покупать валюту (для зарубежных поездок).

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Заначка

Как только получили доход, сразу процент перечисляйте на сбережения. Не ждите, что в конце месяца что-то останется “для заначки”.

Эмоциональные покупки

Устанавливайте лимит на “эмоциональные покупки” одежды, техники и тому подобного.

Не ограничивайте себя, но и не превышайте возможностей на ненужное.

Больше информации можно найти в материале о том, как правильно экономить деньги, в каком виде их лучше хранить и как научиться правильно тратить и откладывать.

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