Хакерская атака на США: Госдеп готов заплатить за информацию о российских хакерах

США готовы заплатить $10 млн за данные о кибергруппировке DarkSide, которую связывают с РФ

Соединенные Штаты Америки готовы заплатить за информацию о российских хакерах. Государственный департамент объявил о вознаграждении в размере до $10 млн за данные, которые помогут установить лиц или местонахождение участников кибер-группировки DarkSide.

По данным СМИ, хакеров связывают с Российской Федерацией. Еще до $5 млн Вашингтон готов заплатить за информацию о тех, кто сотрудничает с российским DarkSide в других странах.

По данным Госдепартамента США, в мае 2021 года участники группировки совершили кибератаку на крупнейший трубопровод в Соединенных Штатах Америки.

Вскоре трубопровод протяженностью около 8 851 км (5,5 тыс. миль) решили закрыть. Раньше он транспортировал 45% топлива, используемого на восточном побережье США.

Такая ситуация привела к значительному скачку цен на нефть и газ, а также к дефициту топлива на юго-востоке Соединенных Штатов Америки.

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