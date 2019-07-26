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США могут ввести новые санкции против Турции – Помпео

Соединенные Штаты Америки предупредили Турцию о недопустимости развертывания ракетных зенитных систем С-400.

Госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что Вашингтон может ввести новые санкции. Помпео также напомнил, что Анкару отстранили из программы производства истребителей-бомбардировщиков.

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США активно выступали против соглашения Анкары и Москвы и предлагали приобрести взамен С-400 комплексы Patriot. Ранее Турция допускала передачу С-400 для изучения американским специалистам.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Украина будет поставлять в Турцию танковые ракеты калибра 120 мм.

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