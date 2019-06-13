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США предоставят Украине почти $700 млн на оборону и борьбу с коррупцией

Почти $ 700 млн технической помощи предоставят Украине Соединенные Штаты в этом финансовом году.

Деньги пойдут на финансирование программ в сфере безопасности и обороны, борьбу с коррупцией, реформу энергосектора, охране труда, а также гуманитарную помощь. Об этом сообщил экономический советник посольства США в Украине Джон Шютте.

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Напомним, 2019 финансовый год заканчивается в сентябре. Штаты – одни из крупнейших доноров Украины. В прошлом году профинансировали 124 проекта на более двух млн долларов.

К слову, британская компания Barclays Plc инвестирует деньги в Закарпатье.

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