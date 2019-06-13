США предоставят Украине почти $700 млн на оборону и борьбу с коррупцией

Почти $ 700 млн технической помощи предоставят Украине Соединенные Штаты в этом финансовом году.

Деньги пойдут на финансирование программ в сфере безопасности и обороны, борьбу с коррупцией, реформу энергосектора, охране труда, а также гуманитарную помощь. Об этом сообщил экономический советник посольства США в Украине Джон Шютте.

Читайте: Когда Украина сможет отказаться от денег МВФ

Напомним, 2019 финансовый год заканчивается в сентябре. Штаты – одни из крупнейших доноров Украины. В прошлом году профинансировали 124 проекта на более двух млн долларов.

К слову, британская компания Barclays Plc инвестирует деньги в Закарпатье.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.