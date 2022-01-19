США не отказываются от идеи отключить РФ от SWIFT

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не отказались от возможности отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, если РФ решит ворваться в Украину.

Она в очередной раз подчеркнула, что позиция президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена в отношении России четкая и понятная: это путь переговоров и более жестких санкций.

– Только России выбирать, каким путем она пойдет. Однако последствия будут серьезными, если они не пойдут по дипломатическому пути, — отметила спикер Джен Псаки.

На вопрос журналиста, действительно ли сейчас практически не обсуждается возможность отключения России от финансовой платежной системы SWIFT, Псаки возразила.

— Не исключен ни один вариант. Мы продолжаем тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для России, если она продолжит вторжение в Украину, — сказала Джен Псаки.

Ранее Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против России, которые будут введены в случае ее нападения на Украину. Пакет предусматривает ряд ограничений, включая финансовые и экономические санкции.

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