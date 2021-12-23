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Факты / Видео / Украина / Общество

США объявили о готовности к переговорам с Россией

Наталья Луценко Специальный корреспондент международного отдела программы Факты ICTV Дмитрий Кудрявцев редактор ленты

Соединенные Штаты Америки готовы начать вести переговоры с Российской Федерацией уже в январе 2021 года.

Эта информация пока что не была подтверждена на официальном уровне в Белом доме, как и дата возможных переговоров.

В администрации президента США Джо Байдена пообещали ответить на предложение Москвы относительно так называемых гарантий безопасности.

Вашингтон объявил российской стороне, что все переговоры должны основываться на взаимности. Более того, необходимо решать вопросы относительно российской агрессия в отношении Украины.

Напомним, ранее зампредставителя США в ООН Ричард Миллс предупредил Россию о том, что новая эскалация против Украины приведет к серьезным потерям.

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Вашингтон уже готовит новые санкции против РФ из-за вторжения в Украину. Эти меры нацелены на удержание агрессии России.

Европейский Союз тоже выразил поддержку государству, пообещав Украине полную поддержку.

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