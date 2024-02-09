США будут поставлять Украине ПВО несмотря на дефицит финансирования | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
— Польские фермеры начали блокировать границу с Украиной.
— В результате боевых действий в Донецкой и Херсонской областях за сутки погибло четверо гражданских.
— Комитет ООН по правам ребенка призвал Россию прекратить депортацию украинских детей.
— США продолжат поставлять Украине средства ПВО, несмотря на дефицит финансирования.
— Дрон с тепловизором Звезда ICTV вскоре будет уничтожать оккупантов на Запорожском направлении.
— В силах Территориальной обороны появилось новое подразделение Крылатый эскадрон.
— Новым Главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский.
— Отставка Валерия Залужного означает новый решающий этап в войне — The Economist.
— Дания может выделить 20 млн евро на восстановление Николаевской области.
— На Закарпатье задержали рекордное количество уклонистов — 38 человек.
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