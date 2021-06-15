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США возвращаются за стол переговоров с ЕС — как прошел саммит Большой семерки

В Великобритании состоялся саммит лидеров Большой семерки. Ведущие эксперты назвали встречу руководителей США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии объединяющей и удачной.

Мировая пресса сравнивала нынешний саммит с последней встречей G7 2019-го года. Тогда разногласия между администрацией Дональда Трампа и ЕС достигли пика. Теперь же Джо Байден всячески демонстрировал возвращение США за стол переговоров с партнерами G7.

Единогласно заявления на саммите звучали в адрес агрессивной политики Кремля. Прозвучал традиционный призыв к России и Китаю прекратить вмешиваться в демократические системы стран мира. Кремль должен вывести свои войска и технику от восточных границ Украины и в Крыму, снизить напряженность и действовать в соответствии с ее международными обязательствами.

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Среди спорных тем, которые остались за кулисами саммита, СМИ называют разногласия относительно сроков полного отказа от угольной энергетики, а также о суммах, которые различные государства G7 готовы выделить для противодействия Китаю.

В то же время мировые лидеры обязались в течение ближайшего года поставить 1 млрд доз вакцин в бедные страны и государства со средним достатком, а также призвали расследовать настоящее происхождения коронавируса.

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